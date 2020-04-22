Президент США Дональд Трамп заявил, что выпустит указ о временном запрете на иммиграцию в страну. Он будет действовать в течение двух месяцев.

Об этом сообщает РИА Новости.



"Я выпущу указ о временной приостановке иммиграции в США. Эта пауза продлится 60 дней, после чего я и группа людей изучим необходимость продления или изменения, исходя из экономических условий", - анонсировал Трамп свои намерения на пресс-конференции.



По словам главы Белого дома, ограничение будет распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство в США - зеленую карту (грин-карту).

Он добавил, что это будет сделано, чтобы сохранить рабочие места для американцев, которые остались без работы из-за кризиса.



"Прежде всего мы должны заботиться об американских рабочих", - сказал президент.

Подписание указа президент анонсировал сегодня утром (по киевскому времени) в своем Twitter.

А несколько дней назад президент пообещал наказать Китай за распространение коронавируса.