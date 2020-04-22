Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в пятницу, 24 апреля. Оно начнется в 13:00.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале "Правда Качури" народный депутат фракции "Слуги народа" и адвокат партии "Слуга народа" Александр Качура.

Качура добавил, что точная повестка дня заседания будет известна в среду, 22 апреля.

Как писала "Страна", во вторник днем о том, что внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в четверг или пятницу, 23 или 24 апреля, сказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Напомним, во время заседания на прошлой неделе парламент изменил регламент для принятия "антиколомойского" закона.

А 21 апреля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который может помочь сохранить санаторные школы.