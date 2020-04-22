Украина устала от карантина

Эпидемия коронавируса в Украине переживает переломный этап. Дело не в количестве заболевших, хотя эта цифра – более шести тысяч, из них три тысячи за последнюю неделю – не может не поражать. Но перелом наступает в другом: общество устало от карантина.

Это не эксклюзивный украинский тренд: несколько европейских государств уже озвучили планы по ослаблению ограничительных мер или даже начали их отменять. В то время как в Украине хотят наказывать мэров Харькова и Одессы за отказ закрывать рынки, некоторые страны ЕС восстанавливают работу рынков и небольших магазинов.

У нас же уже фактически решено, что карантин будет продлен до 12 мая. И единственное послабление, которое предлагается Минздравом, – это разрешение гулять в парках. Которое, впрочем, ничего не изменит: те, кто придерживается карантина, все равно гулять не пойдут, а те, кто не придерживается, и без разрешения гуляли.

Общество ждет большего. Оно уже перестает верить антиэпидемическому штабу, который прогнозировал пик эпидемии на конец прошлой недели, а теперь прогнозирует его на начало мая. А значительная часть общества уже просто не знает, как свести концы с концами в ситуации отсутствия работы и невозможности найти альтернативу.

Эти изменения общественных настроений уже почувствовал Владимир Зеленский, который вчера потребовал от Кабмина озвучить точный календарный план выхода из карантина. Мысль абсолютно правильная, только нельзя поручать составление и озвучивание этого плана людям, у которых пик эпидемии все время смещается вперед. Потому что и план выхода из карантина будет смещаться точно так же.

Карантинная тысяча

Вчера стало известно, что Фонд обязательного соцстрахования принял решение на время карантина увеличить минимальное ежемесячное пособие по безработице с 650 до 1000 гривен. Решение очень точно характеризует мизерный масштаб помощи, которое государство готово оказать гражданам, попавшим ныне в сложную ситуацию.

Право на минимальное пособие по безработице имеют, в первую очередь, те, кто работал неофициально и не имел полноценного трудового стажа в течение последнего года. А это огромное количество людей, так как в сфере услуг и на рынках многие сотрудники были трудоустроены неофициально.

Но можно ли прожить на 1000 гривен в месяц? Вопрос риторический.

Более того, те, кто получал минимальную зарплату смогут получать ненамногим больше - 1500-2500 гривен в зависимости от стажа. А это также огромная доля работников, которые сейчас оказались на улице.

В общем, большинство безработных вряд ли смогут претендовать на сумму более 100 долларов от государства, на которую прожить в Украине невозможно.

Транспортные проблемы заробитчан

На тысячу от соцстраха могут претендовать, кстати, и сотни тысяч заробитчан, которые уже вернулись и продолжают возвращаться в Украину. По меркам отечественного законодательства они все последние годы были безработными, а потому как раз подпадают под критерии, установленные для минимальной выплаты. И перспективы зарабатывать там, где они зарабатывали до карантина, для них крайне туманны, поскольку Евросоюз уже фактически объявил, что не собирается открывать границы до сентября.

Правда, в последние дни небольшой проблеск надежды для заробитчан все-таки появился. С наступлением мая начинается сезон сбора ягод, фруктов и овощей – то есть той сезонной работы, которую сами граждане Евросоюза выполнять не хотят из-за тяжести труда и несоразмерной – по их меркам – оплаты. А потому интернет переполнен предложениями насчет такой работы. Причем даже на высокие для украинцев зарплаты в Германии.

Проблема одна – туда не добраться. Транспорт через границу закрыт как с украинской, так и с европейской стороны. И в этой ситуации для заробитчан крайне важно, чтобы правительство определилось с датой окончания карантина: если оно твердо уверено (а на словах это вроде бы так), что все основные ограничительные меры снимут в мае или июне, то есть резон уже сейчас поспособствовать выезду за границу тех, кто вернется с сезонных работ не раньше августа-сентября. Тем более – если речь идет о странах вроде Германии или Польши, где ситуация с коронавирусом не хуже нашей.

Собственно, так и делало бы правительство любого государства, заинтересованное в том, чтобы его граждане имели работу. Но у нас в последние годы стало правилом, что все проблемы граждан – это их личные проблемы. И вряд ли стоит ждать помощи в трудоустройстве за границей от власти, которая не думает даже о том, как создать рабочие места в собственной стране.

Лучший худший рейтинг свободы слова

Вчера появился свежий рейтинг "Репортеров без границ", определяющий уровень свободы слова в мире в целом и в каждом государстве в отдельности. Если исходить из абсолютных показателей, то для Украины он оказался лучшим в истории: впервые с 2013 года (когда нашу страну включили в рейтинг) мы вошли в первую сотню, заняв в ней 96-е место. Раньше выше 101-го Украина не поднималась.

Однако, как говорится, не все то золото, что блестит.

Если смотреть не по месту в рейтингу, а по полученным балам, то Украина получила меньше. чем в прошлом году.

Тем более что и "золотом" 96-е место вряд ли назовешь. Фактически же следует признать, что за год новой власти ситуация со свободой слова в Украине не изменилась – и это при том, что в предыдущие годы она и так была на низком уровне.

Нельзя сказать, что при Зеленском ничего не произошло. Но, делая положительные половинчатые шаги в одном направлении, нынешняя власть делала откровенные глупости на других.

С одной стороны, за последний год вышла на свободу значительная часть политзаключенных, посаженных во времена Порошенко. С другой, по-прежнему не прекращен ряд политически мотивированных уголовных дел – в том числе против главреда "Страны" Игоря Гужвы.

Власть уже не организовывает нападения радикалов на офисы СМИ, но практически ничего не делает для того, чтобы защитить журналистов от тех же радикалов.

Наконец, власть начала атаку на три новостных канала – 112, NewsOne и ZIK, не имея на то никаких юридических оснований. И она же иницииует принятие репрессивных законов о медиа и дезинформации, содержание которых является дикостью для любой демократической страны.

Поэтому радоваться вхождению в первую сотню рейтинга "Репортеров" не стоит. Только после того, как будут решены все перечисленные выше проблемы, можно будет говорить о том, что ситуация со свободой слова в Украине действительно улучшилась. И тогда неважно, какое место у нашей страны будет в рейтинге.

День рождения Ленина

Сто лет назад в Москве прошло торжественное заседание, посвященное этой дате. 50 лет назад этот день был самым главным в советском календаре 1970 года, затмив даже 25-летие Победы. Сегодня об этом юбилее почти никто не вспомнит, и не только из-за коронавируса.

Сегодня единственное напоминание о ежегодно праздновавшейся дате – это планирующийся на этой неделе в Белоруссии традиционный апрельский субботник, который когда-то был "ленинским", а теперь остался безымянным. Ну, может, еще кто-то из поколения 40+ вспомнит, как в этот день его принимали в пионеры.

150-летие вождя Октябрьской революции Владимира Ленина перестало быть значимой датой, поскольку революция перестала быть праздничным событием для сотен миллионов граждан бывшего СССР. Однако это не значит, что сама фигура Ленина перестала быть ключевой в нашей истории и в мировой истории ХХ века.

Вождь большевиков был на самом деле великим революционером. Сегодня в Украине, пережившей две революции за 20 лет нынешнего столетия, само слово "революция" воспринимается неоднозначно, поскольку многие убедились, что после революций жизнь в стране становится только хуже. Да и при трезвом анализе событий столетней давности становится ясно, что эволюционный путь развития для России был бы более плодотворным, не говоря уже о том, что стоил бы стране гораздо меньше жертв.

Однако с большой вероятностью можно говорить о том, что без Октябрьской революции не было бы независимой Украины. Ее (да и многих других образованных тогда государств) независимость в 1918-м стала возможной только в атмосфере безвластия и всеобщего хаоса, порожденного Октябрем.

Настоящие отцы современной Украины – не Грушевский, Петлюра или Кравчук, а Ленин, разрушивший Российское государство, и Сталин, присоединивший к УССР Галичину, Волынь, Буковину, Южную Бессарабию и Закарпатье.

Поэтому даже нынешним правым радикалам стоило бы вспомнить о сегодняшнем юбилее вождя "пролетарской революции" – он однозначно достоин большего внимания, чем юбилеи мелких националистических деятелей, внесенные в праздничные реестры Верховной Рады и Киевсовета.