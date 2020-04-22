До сих пор было неясно, почему у многих видов животных самки в среднем живут дольше самцов. Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли на примере мушек-дрозофил объяснили это влиянием половых хромосом.

Результаты их наблюдений опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

Ученые заметили, что в Y-хромосоме дрозофил больше "бессмысленных" повторов, чем в Х-хромосоме, а области повторов ДНК у молодых насекомых сильно скручены. С возрастом ДНК разворачивается и "на свободу" выходят мобильные элементы, спрятанные внутри этих повторов. Они получают возможность перемещаться по геному, встраиваться в случайные места и нарушать работу отдельных генов.

Исследователи посчитали, что самки живут примерно на 10 дней дольше самцов. Затем, чтобы проверить, насколько распаковка половых хромосом влияет на продолжительность жизни, авторы работы создали две линии мух с неклассическим набором хромосом.

Создав линию самок с лишней Y-хромосомой и самцов без Y-хромосомы, исследователи подтвердили, что жизнь мухам сокращает именно она. Самцы XYY прожили меньше, чем обычные самцы - около 40 дней вместо положенных 60. Жизнь самок XXY оказалась незначительно короче, чем у обычных самок. Зато самцы ХО (без Y-хромосомы) получились долгожителями, обогнав и других самцов, и самок, и прожив до 80-90 дней.

Раньше считалось, что Y-хромосома может укорачивать жизнь самцов из-за того, что несет меньше генов, чем Х-хромосома, или же действовать опосредованно, через гормоны. В описанном же опыте доказано, что она служит "депо" мобильных элементов и выпускает их на волю с течением времени.

Теперь ученым предстоит проверить, работает ли этот механизм у других животных. У человека, например, с возрастом тоже увеличивается число активных мобильных элементов в клетках. Однако у людей высок уровень внутривидового разброса по количеству повторов, поэтому пока неясно, насколько вклад половых хромосом важен по сравнению с индивидуальными различиями.

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