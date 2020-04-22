В России сохраняется один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире.

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Она объяснила, что необходимо учитывать, что в разных регионах страны эпидемия началась в разное время - это влияет как на число зараженных, так и на смертность от вируса.

При этом Вуйнович добавила, что эпидемия коронавируса в России находится в стадии роста.

"Если мы смотрим темпы роста, он снижается, но медленно. Все меры, которые были приняты, соответствуют глобальным рекомендациям, но как возможно их применять - это зависит от локального контекста и поведения всех людей и всех участников", - отметила Вуйнович.

Ранее "Страна" информировала, что в России выбрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса.

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