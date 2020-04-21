Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала о разработках вакцин от нового типа коронавируса. По ее словам, таких вакцин несколько десятков, но испытания они пройдут в лучшем случае через год.

Тему вакцин Вуйнович затронула во время интервью в эфире "Эхо Москвы".

Представитель ВОЗ отметила, что по трем из 67 существующих в мире прототипов вакцины начались клинические испытания, а остальные близки к этому.

"На данный момент ВОЗ известны 67 кандидатов – прототипов вакцины. Три из них начали первое клиническое испытание, другие близки к первым клиническим испытаниям. Но если даже все будет идти абсолютно прекрасно, то от 12 до 18 месяцев будет нужно, чтобы прошли все фазы клинического исследования, клинические пробы и чтобы началась массовая продукция... Зависит сейчас, какая вакцина будет успешна, а это значит, что она будет безопасна, что она вызовет достаточно устойчивый иммунитет хотя на год (как вакцина от гриппа), чтобы предупредить заболевание. Так что 12 месяцев – самый оптимистический прогноз", - констатировала Вуйнович.

Ранее "Страна" сообщала, что дальше всех в разработке вакцины продвинулся Китай.

Мы также приводили впечатления одной из участниц клинических испытаний вакцины от нового вируса в США.