Общее число заразившихся коронавирусом в США превысило 800 тысяч человек
В США число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 превысило 810 тысяч пациентов.
Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.
Так, инфицированными в стране числятся 810 561 человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали более 43 630 граждан.
На данный момент в США зафиксировано наибольшее число зараженных COVID-19, а также жертв заболевания.
Таким образом США прочно удерживают первое место в мире по масштабам заражения новым коронавирусом и по числу смертей от вызванных им заболеваний.
Как ранее сообщала "Страна", в России выбрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса.
Также мы писали, что в Беларуси от коронавируса умерли 55 пациентов и заболели 6723 человек.
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