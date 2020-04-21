В США число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 превысило 810 тысяч пациентов.

Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.

Так, инфицированными в стране числятся 810 561 человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали более 43 630 граждан.

На данный момент в США зафиксировано наибольшее число зараженных COVID-19, а также жертв заболевания.

Таким образом США прочно удерживают первое место в мире по масштабам заражения новым коронавирусом и по числу смертей от вызванных им заболеваний.

Как ранее сообщала "Страна", в России выбрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса.

Также мы писали, что в Беларуси от коронавируса умерли 55 пациентов и заболели 6723 человек.