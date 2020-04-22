В среду Кабмин утвердит список продуктов и медицинских товаров, на которые государство будет регулировать цены. Документ
В среду, 22 апреля, Кабинет министров планирует утвердить перечень продуктов и медицинских средств, на которые цены будут регулироваться государством.
Проект постановления правительства о госрегулировании цен оказался в распоряжении "Страны".
Согласно документу, регулированию могут подлежать цены на следующие продукты:
- гречневая крупа;
- сахар-песок;
- пшеничная мука высшего сорта;
- макаронные изделия украинских производителей;
- молоко пастеризованное 2,5%%
- ржано-пшеничный хлеб;
- куриные яйца категории С1;
- птица;
- минеральная вода без газа;
- сливочное масло 72,5% жирности.
В перечне медицинских товаров значатся некоторые лекарства, антисептики и дезинфекционные средства, а также средства индивидуальной защиты, включая медицинские маски.
О том, что Кабмин может вернуть в Украине госрегулирование цен на социально значимые товары, стало известно 14 апреля.
Это связано с резким скачком цен на многие продукты после введения карантина в Украине.