В среду, 22 апреля, Кабинет министров планирует утвердить перечень продуктов и медицинских средств, на которые цены будут регулироваться государством.

Проект постановления правительства о госрегулировании цен оказался в распоряжении "Страны".

Согласно документу, регулированию могут подлежать цены на следующие продукты:

гречневая крупа;

сахар-песок;

пшеничная мука высшего сорта;

макаронные изделия украинских производителей;

молоко пастеризованное 2,5%%

ржано-пшеничный хлеб;

куриные яйца категории С1;

птица;

минеральная вода без газа;

сливочное масло 72,5% жирности.

В перечне медицинских товаров значатся некоторые лекарства, антисептики и дезинфекционные средства, а также средства индивидуальной защиты, включая медицинские маски.

О том, что Кабмин может вернуть в Украине госрегулирование цен на социально значимые товары, стало известно 14 апреля.

Это связано с резким скачком цен на многие продукты после введения карантина в Украине.