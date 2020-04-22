Заседание Кабмина. Фото: Facebook/ KabminUA

В среду, 22 апреля, Кабинет министров планирует утвердить перечень продуктов и медицинских средств, на которые цены будут регулироваться государством.

Проект постановления правительства о госрегулировании цен оказался в распоряжении "Страны".

Согласно документу, регулированию могут подлежать цены на следующие продукты:

  • гречневая крупа;
  • сахар-песок;
  • пшеничная мука высшего сорта;
  • макаронные изделия украинских производителей;
  • молоко пастеризованное 2,5%%
  • ржано-пшеничный хлеб;
  • куриные яйца категории С1;
  • птица;
  • минеральная вода без газа;
  • сливочное масло 72,5% жирности.

В перечне медицинских товаров значатся некоторые лекарства, антисептики и дезинфекционные средства, а также средства индивидуальной защиты, включая медицинские маски.

 

О том, что Кабмин может вернуть в Украине госрегулирование цен на социально значимые товары, стало известно 14 апреля.

Это связано с резким скачком цен на многие продукты после введения карантина в Украине.

 

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