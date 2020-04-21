В Житомирской области нашли еще 17 больных коронавирусом. Чтобы обнаружить зараженных, провели 73 лабораторных исследований биоматериалов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ОГА Виталий Бунечко.

"Общая численность заражений составляет 287 человек. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 88 человек, в Коростене - 64, и в Бердичеве - 51", - сообщил он.

Так, больше всего зараженных COVID-19 нашли в Житомире - 11 человек в возрасте от 21 до 65 лет, на втором месте в области оказался Бердичев - там зафиксировали 5 больных от 49 до 70 лет. Далее идет село Озерное - там больна коронавирусом оказалась одна женщина 79 лет.

Напомним, в Житомирской области подтвердились еще 44 новых случая заболевания коронавирусом Covid-19, один человек скончался. Всего в области 270 человек, зараженных коронавирусом.

Как сообщала "Страна", в Ровенской области по состоянию на вечер 21 апреля подтверждено 12 новых случаев заболевания COVID-19.