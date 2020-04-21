В России сформировали группу добровольцев для испытания вакцины от коронавируса. Об этом заявила научный сотрудник "Вектора" Наталья Думченко, передает "РИА Новости".

В эту группу вошли 60-70 человек в возрасте от 18 до 60 лет, признанные здоровыми после лабораторных, клинических и инструментальных методов обследования. Большая часть добровольцев — это сотрудники "Вектора", в том числе разработчики вакцины и сотрудники, проверяющие их качество. За неделю до вакцинации им проведут дополнительный скрининг здоровья.

Думченко также будет тестировать вакцину от SARS-CoV-2 на себе. Ранее она была добровольцем для испытаний вакцины от ветряной оспы. "Какие у меня ощущения были? Серьезное мероприятие, ответственно подходила к этому, но сказать, что я чувствовала себя суперменом, я не могу", — сказала она.

Клинические испытания вакцины от коронавируса в России планируется начать в июне. К этой фазе разработки можно будет приступить только после получения разрешения Минздрава и одобрения двух этических комитетов — при Минздраве и при самом центре.

Как ранее сообщалось, Британия запустила в производство вакцину, которая еще не прошла все испытания.

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