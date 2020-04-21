Суд признал виновным жителя Володарского района Киевской области, который во время застолья зарезал своего друга ножом после ссоры.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киевской области.

Было установлено, что обвиняемый пришел в гости к своему товарищу, где они общались со спиртным. Далее по неизвестным причинам между ними началась ссора, в результате которой гость схватил кухонный нож и несколько раз всадил его в спину хозяина дома.

Потерпевший скончался, а нападавшему вынесли приговор - 8 лет лишения свободы в соответствии с ч. 1 ст. 115 УК Украины (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).

Напомним, в Черновицкой области мужчина зарезал жену после того, как между ними произошла словесная перепалка. После этого он пытался свести счеты с жизнью на глазах у маленького ребенка.

Как сообщала "Страна", в Москве на складе Большого театра обнаружили тело рабочего. По предварительной версии, убийство произошло во время ссоры между двумя рабочими. Предполагается, что один ударил другого ножом. Также отмечается, что оба сотрудника склада были в состоянии алкогольного опьянения.