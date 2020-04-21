Министр здравоохранения Максим Степанов признал наличие больших проблем с финансированием медицины после старта второго этапа медреформы Супрун с 1 апреля, что ведет к угрозе массовых увольнений медиков.

Об этом написал глава Минздрава на своей странице в Facebook.

По его словам, если все останется как есть, "мы сократим 30 бригад экстренной помощи из 145. Это - Запорожская область. Примерно такая же ситуация и в остальных регионах - такую ​​информацию получил от руководителей областных департаментов здравоохранения, сегодня провел с ними селектор. Все они отчитываются о дефиците. Цифры разные, однако везде - дефицит. Поясню: дефицит - равно освобождение людей, в частности. А это очень тревожные сигналы".

Он отметил, что из-за недостаточного финансирования в зоне риска, кроме экстренной, оказались также противотуберкулезная служба, психиатрические больницы и высокоспециализированные медицинские направления.

"На протяжении нескольких дней жду от ДОЗов полной информации относительно планов так называемой "оптимизации", а также свое видение финансирования учреждений медицины. Но, прежде всего, жду фидбэк от врачей о ситуации, которая сложилась в контексте реализации второго этапа реформы. Я не готов допустить освобождения медицинских работников. Этот вопрос сейчас в приоритете", - сказал министр здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Днепре гендиректор больницы объявила голодовку из-за отсутствия денег на зарплаты медикам.

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