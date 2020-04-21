Врач-уролог и руководитель госпиталя МВД в Киевской области Юрий Сак, в составе группы украинских медиков полетевший в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом, рассказал об опыте работы за границей.

Впечатлениями он поделился журналистке программы "Утро с Интером".

По словам врача, украинцев в Италии встретили радостно, потому что в стране остро чувствуется нехватка врачей. Гостей отправили в регион, где одна из самых сложных ситуаций с коронавирусом, - Марке.

"Нас привезли в город Пизеро. Группу из 10 человек оставили здесь, остальных направили в город Урбино. В городе Пизеро есть госпиталь, который был определен как госпиталь, который будет работать только с COVID-позитивными пациентами", – рассказал врач.

Сак описал обстановку в городе: жители строго придерживаются карантина, улицы пусты, магазины и все развлекательные центры закрыты. Открыты только продуктовые магазины (и то по будням), а также аптеки.

Всеми средствами индивидуальной защиты наших врачей обеспечила украинская сторона. Но итальянские коллеги делятся всем необходимым, если чего-то не хватает.

Юрий сообщил, что пик эпидемии коронавируса в Италии уже прошел, однако медики продолжают работать в две смены с перерывами на обед. С 8:00 с перерывом на обед они находятся в больнице, а с 14:00 до 20:00 дежурят в госпитале.

"Этот госпиталь уже был подготовлен для приема COVID-позитивных пациентов. Если сравнивать, например, с тем, что было до эпидемии, то в этом госпитале была лишь одна реанимация и 7 аппаратов ИВЛ. На сегодняшний день открыто 5 реанимационных отделений и приобретено 50 аппаратов ИВЛ", – сказал Сак.

Приехать в этот госпиталь пациент может на скорой помощи или самостоятельно, чтобы пройти обследование на коронавирус, однако визит должен быть обоснован. В приемном отделении проводят ПЦР-диагностику заболевания. Результат диагностики человек получает на следующий день. Если тест положительный, а состояние среднее или тяжелое, его госпитализируют. Если же пациент находится в хорошем состоянии, даже несмотря на положительный результат его отправляют на самоизоляцию домой и прописывают схему лечения.

Все протоколы лечения Италия передала украинским врачам, чтобы они могли использовать их на родине.

Видео: YouTube/ Ранок з Інтером

Как сообщала "Страна", Украина обеспечивает оплату и средства защиты нашим врачам в Италии, а итальянская сторона - проживание и питание.

Мы также писали, что кроме врачей Украина отправила в Италию медицинский спирт.