Большое число молодых россиян с коронавирусом в больницах объясняется тем, что пожилые люди более дисциплинированно соблюдают самоизоляцию.

Об этом рассказал замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов в интервью "Российской газете".

По его словам, в России вовремя предприняли меры для борьбы с распространением коронавируса, поэтому пенсионеры редко заражаются SARS-CoV-2. Тем не менее прогноз по течению заболевания для пожилых граждан остается наименее благоприятным.

Кроме того, по словам Семенова, установлено, что у половины умерших было три и более хронических заболеваний. Около четверти смертельных исходов приходятся на пациентов с двумя сопутствующими болезнями, и только в редких случаях умирают люди без хронических патологий.

Серьезным фактором риска считаются ожирение, обструктивная болезнь легких и заболевания сердечно-сосудистой системы. Помимо возраста и наличия проблем со здоровьем, на тяжесть течения COVID-19 влияют генетика и пол (мужчины умирают чаще), напомнил специалист.

Как сообщала "Страна", в Беларуси от коронавируса умерли 55 пациентов и заболели 6723 человек.

Еще мы писали, что в Италии за сутки выздоровели рекордное количество зараженных коронавирусом.