Руководитель пресс-службы студии "Квартал 95" Татьяна Руденко подала декларацию о доходах в качестве кандидата на должность члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Как сообщают "Украинские новости", об этом свидетельствуют данные в едином реестре деклараций.

Руденко задекларировала зарплату размером 105,8 тысяч, полученную в 2019 году по основному месту работы - в студии "Квартал 95". Также она внесла в декларацию 20,6 тысяч гривен помощи после рождения ребенка и 45,9 тысяч гривен зарплаты супруга Андрея Юхновского.

Кроме того, у Руденко есть 70 тысяч долларов наличными, которые принадлежат ей, и 80 тысяч долларов, принадлежащих мужу.

Руденко указала, что 26 июля приобрела корпоративные права юридического лица "ЙОД. Медиа" стоимостью 500 тысяч гривен.

Еще она задекларировала квартиры: площадью 70,8 кв. м и стоимостью 35,4 тысяч гривен, площадью 85,5 кв. м за 412,2 тысяч гривен и площадью 110,4 кв. м (собственником двух последних является Юхновский).

В документе также числятся автомобиль Татьяны Kia Cerato 2011 года выпуска за 184 тысяч гривен и автомобиль ее мужа Fiat Bravo 2007 года выпуска за 151 тысяч гривен.

Как сообщала "Страна", в конце прошлого года "Квартал 95" передал права для продажи своих проектов за границей шведам.

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