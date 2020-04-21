В Ровенской области по состоянию на вечер 21 апреля подтверждено 12 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль на странице в Facebook.

По его словам, коронавирус выявлен у четырех жителей из Ровно, 3 - из Здолбуновского района, - 2 из Радивиловского района, 1 - из пгт Млинов; 2 из Березновского района. Возраст больных от 18 до 73 лет.

"Таким образом, в Ровенской зарегистрировано 353 случая заболевания COVID-19. Из них 11 летальных и 23 выздоровевших. Сегодня из Ровенской городской больницы выписали еще 2-х пациентов, у которых ПЦР-методом подтвердили отсутствие коронавируса", - рассказал Коваль.

Кроме того, сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 80 образцов.

Как ранее сообщала "Страна", у двух женщин из Мариуполя сегодня подтвердился коронавирус.

Также отмечалось, что в Черновицкой области от коронавируса с разницей в день умерли два молодых брата, а их отец и бабушка попали в реанимацию.