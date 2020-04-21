Бывший полицейский организовал в Киеве нарколабораторию по производству и продаже метадона. Правоохранители нашли товара на примерно два миллиона долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

Для поиска поставщика правоохранители провели одновременно 70 рейдов по всему городу. Наркотик был найден по месту жительства бывшего полицейского, автомобиле, лабораториях и других местах.

Было изъято более 50 килограмм метадона, примерно 500 литров прекурсоров, специальное оборудование и данные, подтверждающие продажу веществ. В схеме участвовало 13 человек, двое их них были организаторами. Отмечается, что один из организаторов - бывший сотрудник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков органов внутренних дел.

Напомним, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области организовали подпольную нарколабораторию и отправляли товар по почте по всей Украине.

Как сообщала "Страна", сотрудникам СБУ удалось разоблачить и ликвидировать мощную нелегальную сеть торговли кокаином в Киеве и области. Во время обысков в квартире злоумышленника правоохранители изъяли более 700 граммов кокаина, а также приспособления для его фасовки, в частности электронные весы.