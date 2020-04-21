За одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого Владимир Зеленский некогда назвал "крестным отцом контрабанды", внесена часть залога. В казну поступило 41,6 млн грн.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК) в своем Twitter.

"За Альперина внесли 41,6 млн грн залога. Это та часть, которую "король контрабанды" должен внести после взыскания в доход государства 35 млн его предыдущего залога. Большая сумма, но в СИЗО не хочется", - сказано в записи.

Альперин и еще 10 человек являются фигурантами уголовного дела о нарушениях таможенного законодательства. Он был задержан в связи с этим делом в конце ноября 2019 года. Ему избрали меру пресечения в виде ареста и назначили залог в размере 70 млн грн.

3 декабря Альперин вышел из СИЗО, уплатив гигантский залог.

На днях Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) перевела часть залога Альперина в доход государства. Суд постановил, что средства в размере 35 млн 620 грн считаются внесенными, а остаток суммы в размере 41 598 362 грн может быть внесен самим подозреваемым или залогодателем.