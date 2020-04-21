Британские ученые с четверга 23 апреля начнут клинические испытания вакцины против Covid-19 на людях. Всего будет 500 испытуемых, которые получат 2 варианта вакцины и пройдут вакцинацию до середины мая.

Об этом сообщает во вторник телеканал Sky News со ссылкой на министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока.

Ученые планируют протестировать вакцину примерно на 500 добровольцах к середине мая, и, если все пройдет успешно, тестирование распространят на тысячи других желающих. Половина из 500 испытуемых в рамках исследования получит один вариант вакцины, другая половина - другой вариант вакцины. Затем ученые будут отслеживать состояние вакцинированных, и выявлять, заразился ли кто-то из них коронавирусом.

В Великобритании над вакциной работают сразу две научные группы: из Оксфордского университета и из Имперского колледжа Лондона.

Вскоре после того, как стало известно о начале исследования на людях в Оксфордском университете, Имперский колледж Лондона опубликовал в соцсетях объявление о том, что ищет добровольцев, готовых поучаствовать в испытаниях вакцины от Covid-19. Ожидается, что там испытания вакцины на людях начнутся в июне. Испытание вакцин на животных в Имперском колледже начали еще в феврале.

Хэнкок пообещал направить 42,5 млн фунтов стерлингов на финансирование обеих исследовательских групп.

Ранее мы писали, почему в Британии одна из самых тяжелых ситуаций с коронавирусом в Европе.

Как сообщала "Страна", в настоящее время в мире более 70 стран работают над созданием вакцины от Covid-19. Великобритания станет одной из немногих стран наряду с США и Китаем, испытывающих вакцину на людях.

Напомним, 18 апреля Британия запустила в производство вакцину, которая еще не прошла все испытания.