Накануне Радоницы (Гробков) - дня первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко порекомендовал органам местного самоуправления закрыть кладбища для посещения в поминальные дни. Это связано с угрозой распространения коронавируса.

Соответствующее постановление под №11 от 21 апреля опубликовано на сайте Министерства здравоохранения.

"Рекомендовать местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) в местах пребывания массового скопления людей закрыть для посещения кладбища", - говорится в документе.

Ляшко допустил делать исключения для обрядов погребения при условии соблюдения противоэпидемических мер: на похоронах должно присутствовать не более 10 человек, расстояние между людьми не должно быть меньше 1,5 м.

Как писала "Страна", в Киевской области кладбища закрыли для посещения еще 17 апреля.

С 18 апреля аналогичные меры ввели в Киеве.