Бывший инспектор колонии избил свою мать и, чтобы не платить штраф, попытался дать полицейским взятку в размере 500 грн. Дело направили в суд после расследования в ГБР.

Об этом сообщила пресс-служба государственного бюро расследований.

"27 января 2020 обвиняемый предоставил работникам патрульной полиции неправомерную выгоду в сумме 500 гривен за непривлечение его к административной ответственности. Полицейские зафиксировали совершение инспектором относительно своей матери домашнего насилия - побоев и истязания", - указано в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый - бывший инспектор-кинолог отделы охраны Белоцерковской исправительной колонии. Если вину мужчины докажут, ему грозит штраф от 525 500 грн до 788 250 грн или лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.

Бывший инспектор колонии был пойман на взятке полиции после избиения матери. Видео: dbr.gov.ua

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