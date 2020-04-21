В Амурской области России стратегические бомбардировщики ракетоносцы Ту-95МС в ходе учений отработали уход из-под ракетного удара условного противника.

Соответствующее видео Минобороны России опубликовало на сайте YouTube.

"Летчики также выполнили перебазирование из пунктов дислокации на оперативные аэродромы и применили новые эффективные приемы боевого поражения наземных целей, обозначающих различные объекты противника", - говорится в подписи к видео.

Как сообщала "Страна", из-за коронавируса Роскомнадзор заблокировал сайт украинского Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним, в России провели военные учения по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с коронавирусом на семи полигонах в Западном и Центральном военном округах.

Год назад, в годовщину аннексии Крыма, Россия начала масштабные военные учения в Беларуси.