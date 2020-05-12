Вокруг будущей экспозиции мемориального комплекса "Бабий Яр" в Киеве, который должен открыться к 2025 году, разгорелся скандал.

На месте, где были убиты десятки тысяч евреев, цыган, военнопленных и пациентов психиатрических больниц, предложили создать нетрадиционный и креативный мемориал, напоминающий что-то среднее между парком ужасов и Диснейледном.

Такие идеи подал художественный руководитель мемориала - режиссер Илья Хржановский, снявший в Украине нашумевший фильм "Дау".

После этого проект покинула большая часть команды, которая работала над подготовкой Мемориала с 2015-2016 годов.

Разбирались, что предложили создать на месте Бабьего Яра и почему это вызвало волну критики.

Что предлагают сделать в Бабьем Яру

Осенью 2019 года Хржановский стал художественным руководителем мемориала Холокоста в Бабьем Яру в Киеве. Его пригласили принять участие спонсоры. У проекта частно-государственное партнерство. В основном его финансируют миллиардеры из России и Украины, но его также поддерживают в КГГА.

Прошлой осенью Хржановский представил скандальную презентацию концепции мемориала. После этого проект в знак протеста покинула большая часть команды, которая работала там со дня основания проекта. В том числе главный историк мемориального центра, нидерландский специалист Карел Беркхоф.

Илья Хржановский. Фото: republic.ru

Почему - стало понятно позже.

В апреле в СМИ просочились слайды с презентации, которую Хржановский предложил набсовету, куда входят правозащитники, политики и религиозные деятели. На основе этой презентации набсовет утвердил режиссера в должности худрука мемориала.

Презентация - это набор идей и заметок. В ней Хржановский делится своими соображениями и идеями по поводу оформления "Бабьего Яра".

Судя по всему, он предложил создать нечто вроде виртуального представления, где каждый может стать зрителем или участником событий. Для этого перед посещением Хржановский предложил заполнить онлайн-опросник. На основании набранных баллов посетителю сгенерируют роль, среди которых палачи, коллаборационисты и жертвы, и предложат соответствующую программу посещения музея.

Перевоплотиться в одну из ролей предлагают с помощью очков виртуальной реальности. А благодаря цифровой технологии deepfake (с ее помощью, например, создают фальшивые порнографические видео, "добавляя" голову знаменитости к другому телу - Ред.) обещают реконструкцию ужасов, в которых у персонажей будут лица посетителей.

Иллюстрация из презентации

Хржановский хочет, чтобы была создана атмосфера, которая бы напугала посетителей - темные коридоры, где слышались бы разные звуки, было ощущение влажности, низкая температура, мягкий пол, запахи. А на выходе из коридоров установили бы площадку с аттракционами, видимо, чтобы показать триумф жизни.

Судя по всему, у российского режиссера также были задумки создать нечто вроде того, что было на съемках фильма "Дау", который превратился в подобие реалити-шоу. Предполагается, что на территории мемориала будут жить волонтеры, которые воссозадут военное время вплоть до одежды, причесок и быта.

А для посетителей кухня готовила бы блюда узников, немцев и коллаборантов.

"Холокост-Дисней, а не место для памяти и рефлексии"

После презентации Хржановского глава рабочей группы по формированию экспозиции, австрийский эксперт Дитер Богнер, написал открытое письмо наблюдательному совету и разорвал отношения с фондом. Он заявил, что Бабий Яр собираются превратить в Холокост-Дисней.

"Мои этические убеждения противоречат брутальной презентации Ильи Хржановского. С идеями, изображенными в презентации, основная экспозиция становится похожей на "Холокост-Дисней", а не на место памяти и рефлексии над невероятной трагедией, произошедшей в Бабьем Яру и Восточной Европе", - говорится в письме Богнера.

"Разве могут подобные планы быть уместными в отношении Холокоста, к тому же на месте, где совершались преступления Холокоста? Где деликатность? Где сдержанность?" - написал бывший ведущий историк проекта "Бабий Яр" Карел Беркхоф, который также покинул проект.

Бывший исполнительный директор Яна Баринова в интервью "Левому берегу" рассказывала, что то, что предлагает режиссер, может быть креативным пространством, экспериментальной инициативой, но не центром Холокоста в Украине, находящимся в диалоге с аналогичными центрами в Израиле и США - Яд Вашем или Вашингтонским Мемориалом.

"Пространство мемориала не должно пугать, подавлять, фрустрировать и отбирать у посетителей веру в человечество. Да, человек должен пройти по краю пропасти, в которой – ужас и безнадежность, заглянуть в лицо отчаянию, но не должен ему проиграть, не должен провалиться в эту пустоту" - пояснила она.

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил "Стране", что отрицательно относится к инициативе Хржановского: "Бабий Яр - это не место для экспериментов в стиле Диснейленда. Музей Холокоста я вижу скорее как я вижу это как украинский "Яд Вашем", посвященный всей трагедии Холокоста в Украине. Ведь таки бабьих яров по всей стране около двух тысяч".

При этом он уточнил, что наблюдательный совет мемориального комплекса Бабий Яр будет рассматривать эти предложения летом. Но пока он их официально не поддерживал.

Сам худрук мемориала сообщил журналистам, что это лишь рабочий материал, а свои планы он представит набсовету 15 июня.

Скандал с харьковскими младенцами

Это не единственный скандал, которые тянутся за Хржановским и его работами. Один из последних разгорелся в Украине после того, как выяснилось, что для съемок фильма "Дау. Дегенерация" использовали младенцев-сирот. На кадрах плачущие дети находились в клетке, также к ним подсоединяли электроды.

Съемки проходили в Харькове и закончились в 2011 году. Но на широком экране цикл "Дау" показали спустя 8 лет - в 2019 году. Скандал разгорелся после поста Елены Самойленко в Facebook. Она написала, что младенцы не плачут просто так, а плачут, когда пространство вокруг кажется угрожающим и им страшно и что "не стоит лепить на младенцев бутафорские или настоящие электроды, чтобы показать, что Советский Союз - это х@вая мода".

"На таких съемочных площадках должны быть не только родители, но и представители службы по делам детей, педиатр, детский невролог" - написала она и добавила несколько кадров из фильма "Дау".

Кадры из проекта "Дау"

В комментарии пришла одна из участниц проекта "Дау" Татьяна Положий, которая написала, что уверена в том, что дети на съемках не пострадали ни морально, ни физически. При этом она обмолвилась, что были задействован дети-сироты, которым по показаниям делали энцефаллограму - отсюда и электроды.

В комментарии Bird in Flight еще одна участница проекта "Дау" Елена Остапченко подтвердила, что на площадке были младенцы из детского дома, с руководством которого все было согласовано.

Упоминание о сиротах вызвало новую волну возмущений, ведь получилось, что в Украине граждане другой страны могут прийти в детдом и набрать младенцев на съемку кино, снимать их в любых условиях и любом виде и все это с согласия одного опекуна.

На ситуацию отреагировал уполномоченный по правам детей в Украине Николай Кулеба, который написал, что уже обратился в полицию с запросом начать расследование, кто разрешил использовать детей в съемках.

После этого прокуратура Харьковской области начала уголовное производство - по фактам пыток, а также изготовления или распространения произведений, пропагандирующих культ насилия (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 УК Украины).