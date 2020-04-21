В Италии за минувшие сутки выздоровели 2 723 человека, ранее заболевших COVID-19. Это максимальный показатель за все время эпидемии в стране.

Статистику приводит агентство "Интерфакс" со ссылкой на департамент гражданской обороны страны.

В общей сложности COVID-19 переболели и успешно поправились 51 600 итальянцев.

Второй день подряд падает и число тех, кто продолжает болеть. По данным на вторник, таких в стране 107 709 человек, что на 528 человек меньше, чем днем ранее.

За прошедшие сутки умерли 534 человека. За весь период эпидемии в Италии скончались уже 24 648 человек, заразившихся коронавирусом.

Общее число жителей Италии, у которых выявили коронавирус, выросло за сутки на 2 729 и составило 183 957 человек (это те, кто болеет сейчас, выздоровел или умер).

Как писала "Страна", вчера в Италии впервые с начала эпидемии коронавируса упало количество инфицированных.

Между тем во всем мире уже насчитывается 2 478 634 зараженных коронавирусом.