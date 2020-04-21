Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился наголо после того, как призвал к этому жителей региона. Он сказал, что бритье головы считает полезным в условиях жесткого карантина в стране, когда парихмахерские не работают.

Видео публикует YouTube-канал "Чечня Сегодня".

"Все салоны красоты у нас закрыты, поэтому, как делали наши предки, я тоже решил побриться налысо", - сказал Кадыров.

По словам Кадырова, это очень полезно. "Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы", - обратился он к жителям.

Накануне Кадыров посоветовал мужчинам побриться налысо. Так он ответил на вопрос жителя республики о возможности открытия салонов красоты и парикмахерских в условиях карантинных ограничений из-за коронавируса.

Тем, кто просит открыть парикмахерские, Кадыров советовал побрился налысо.

Как сообщала "Страна", Кадыров объяснил, как полицейские с "джедайскими" палками следят за соблюдением карантина в Чечне.

Ранее Кадыров сообщил, что из-за коронавируса закроет Чечню на въезд и выезд.