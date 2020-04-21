Пожарные в зоне отчуждения продолжают тушить возгорания в лесу. Спасатели привлекли вертолеты, военную технику и более тысячи человек личного состава.

Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения в Facebook.

"По состоянию на 18:00 21 апреля в зоне отчуждения и подразделения ГСЧС и работники лесных пожарных станций "Северная Пуща" продолжают локализацию пожаров на территории Лубянского, Дитятковского, Денисовицкого, Корогодского, Котовского и Паришивского лесничеств", - указано в сообщении.

Отмечается, что самые большие очаги возгорания находятся около сел Буряковка, Рассоха и Кривая Гора. Около села Чапаевка и пгт Полесское тлеют торфяники.

Сотрудники ГСЧС обливают водой и смесями для тушения очаги тления, травяной настил, пеньки и валежник.

Почти 300 единиц боевой техники и 1331 спасатель помогают тешить пожары, в том числе, три вертолета. Представители ведомства уточняют, что угрозы объекту "Укратие" и ядерным могильникам нет. Также сообщается, что радиацию, как и возможные новые очаги возгорания, постоянно мониторят.

Напомним, в сети появилось видео, на котором с высоты птичьего полета запечатлены последствия пожаров в Чернобыльской зоне. В ролик попали кадры с уничтоженными селами и сгоревшими деревьями.

Как сообщала "Страна", в Киеве, Киевской и Житомирской областях радиационный фон и химическое загрязнение воздуха в столице находятся в пределах нормы.