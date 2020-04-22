В среду, 22 апреля, Украина продолжает бороться с коронавирусом, пик которого ожидают в начале мая.

В связи с этим в Кабмине собираются продлить карантин, который ранее был объявлен до 24 числа и выработать план постепенного выхода из режима ограничений. Об этом вчера заявил президент Владимир Зеленский.

Тем временем украинские предприниматели в опросе для "Страны" сообщили, что негативно относятся к продлению карантина из-за колоссальных убытков. Да и сами украинцы уже проели почти все запасы.

А Европа собралась приоткрыть границы для украинцев, но не для поездок в Вену на кофе, а для части заробитчан, которые помогут собрать урожай.

По последним данным Минздрава, в Украине подтверждены 6125 случаев Covid-19, умерли 161, выздоровели 367.

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08:36 Премьер рассказал, что потери денег от мигрантов, которые в довирусные времена присылали в страну по 12 миллиардов долларов, компенсируются тем, что этим летом украинцы не поедут отдыхать за границу и не вывезут до 5 миллиардов долларов.

08:22 Донецкую область закрыли на выезд и въезд из-за пасхальной службы в Святогорской лавре, сообщает Офис президента.

Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко заявил, что в Свято-Успенской Святогорской лавре во время пасхальных богослужений произошло нарушение карантинных мероприятий.

"Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица из оккупированных территорий,

проживающих на территории лавры, а также прихожане. Полиция соответствующим образом отреагировала", - сообщил он.

По словам Павла Кириленко, согласно приказу командующего ООС, въезды / выезды из области закрыты. Правоохранители устанавливают всех лиц, находившихся в лавре во время богослужения, с целью недопущения их выезда из региона и для дальнейшего прохождения этими людьми обсервации.

08:15 В целом стратегия правительства такова: после предполагаемого снятия карантина 12 мая будут смотреть по регионам. Если в каком-то из них началась вспышка, то его будут "закрывать" по нынешней модели.

08:12 По мнению премьера, в Украине к 400 тысячам безработных после карантина добавились еще два миллиона тех, кто временно потерял работу вследствие ограничений.

08:10 Шмыгаль заявил, что карантин будет продлен до 11 мая, при этом смягчат ряд его условий. Например, обсервацию. А с 12 мая "мы хотим, чтобы у нас произошли определенные смягчения, и мы уже начали думать о развитии экономики".

08:07 По расчетам украинской академии наук, еще ожидаются два пика коронавируса в Украине: в конце апреля, а также между 3 и 8 мая. Об этом в интервью РБК-Украина заявил премьер Денис Шмыгаль.

08:00 Как надевать респиратор. Инфографика от Минздрава Украины.

07:55 Мировая статистика за вчерашний день:

Первая десятка стран по новым случаям заболевания. На второе место вырывается Россия. Она же - на втором месте в мире по проведенному количеству тестов.

И по новым умершим: