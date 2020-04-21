В Испании из-за эпидемии коронавируса власти отменили традиционный забег с быками во время фиесты Сан-Фермин. Фиеста проходит в Памплоне уже больше восьми столетий и длится с 6 по 14 июля.

Об отмене праздника сообщает "Интерфакс" со ссылкой на испанские СМИ.

Забег с быками отменяется впервые с 1997 года. Тогда его не стали проводить из-за убийства городского советника Мигеля Анхеля Бланко.

"Этот шаг - ожидаемый, но мы все равно опечалены", - заявила мэр Памплоны Ана Элизальде.

Праздник Сан-Фермин ежегодно посещают от одного до трех миллионов человек. Праздник и забег с быками получили всемирную известность благодаря роману Эрнеста Хемингуэя 1926 года "И восходит солнце (Фиеста)", где он подробно описан.

Во время забега толпа людей убегает по узкой улочке от разъяренных быков. В завершение фиесты также проходят традиционные схватки быков с тореадорами.

Как сообщала "Страна", из-за пандемии коронавируса в Германии отменили знаменитый пивной фестиваль Октоберфест.

А до этого мы писали об отмене по той же причине фестиваля Burning Man в США.