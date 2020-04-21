Молдова со следующей недели начнет поэтапное снятие ограничений из-за коронавирусной болезни Сovid-19, от которой скончались 72 человека. В понедельник, 27 апреля, власти планируют возобновить регистрацию автомобилей, браков и выдачу свидетельств о рождении.

Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Ион Кику, пишет "Интерфакс-Украина".

"Принято решение, с 27 апреля возобновит работу Агентство публичных услуг, которое начнет проводить регистрацию автомобилей временного ввоза в страну, выдачу свидетельств о рождении, регистрацию браков. Было очень много обращения в связи с этим, поэтому принято решение о том, что Агентство возобновит процесс оказания некоторых услуг", - сказал Кику на брифинге во вторник вечером, после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, также обсуждается вопрос о том, чтобы возобновить работу баров, кафе и ресторанов. "Принято решение о том, что уже со вторника ряд ресторанов и кафе расширят свои услуги по доставке еды на дом и продаже "на вынос". Это - в качестве первого шага к возобновлению работы этой отрасли, которая сильно пострадала от принятых мер", - отметил премьер-министр.

Кику подчеркнул, что Комиссия по чрезвычайным ситуациям начала рассмотрение вопросов снятия со следующей недели запретов на некоторые другие виды предпринимательской деятельности. "Кроме того, мы рассматриваем возможность снятия ряда ограничений для граждан, чтобы люди могли выходить из дома, совершать прогулки и так далее. Мы понимаем, как это сложно - оставаться дома. Комиссия по чрезвычайным ситуациям изучает все возможности. В конце недели мы объявим о принятых решениях, которые, возможно, вступят в силу с 27 апреля", - отметил он.



Напомним, в Молдове общее число инфицированных составляет 1 614 человек, из них 72 скончались, 505 - полностью вылечились. Режим чрезвычайного положения в Молдавии действует с 17 марта по 15 мая.

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