Конгресс украинцев Эстонии заметил в учебнике английского языка для учеников 7-х классов эстонских школ "I love English - 7" карту Европы, на которой Крым показан частью России. Украинцы потребовали у эстонского Министерства образования и науки расследовать ситуацию.

Об этом сообщает портал телерадиовещания ERR.

Глава конгресса украинцев Вира Конык отправила на имя министра образования и науки Эстонии Майлис Репс письмо, в котором от имени организации выразила обеспокоенность ситуацией.

По словам Конык, сама она узнала об ошибке в учебнике после обращения представительницы украинской общины, сын которой учится по нему. Ребенка, как рассказала мать, "очень возмутил данный факт".

Директор выпустившего в 2018 году учебник издательства Studium Ааво Кенник уже прокомментировал ситуацию.

"С нашей стороны действительно была допущена ошибка. Напечатанная карта была взята из свободного доступа, то есть она бесплатная. Поскольку в данном случае речь идет об учебнике по языку, то содержанию карты - ни в географическом, ни в политическом смысле - мы значения не придали. Так эта ошибка сюда и закралась. Но до сих пор, в течение практически двух учебных лет, нам никто об этом не сообщал", - сказал Кенник.

В издательстве собирались отправить тем, кто получил эти учебники, новые страницы - взамен тех, на которых были допущены ошибки. Однако Министерство образования попросит полностью заменить учебники, хотя это довольно дорого. Печать новых пособий обойдется примерно в 10-20 тысяч евро, так как учебником пользуются свыше 200 школ по всей Эстонии.

Как ранее писала "Страна", картографический сервис Google считает Крым частью Украины и частью России. Принадлежность полуострова зависит от того, какую версию сайта открыл пользователь.

Также мы рассказывали, что известное британское издание The Economist опубликовало видеоролик, в котором картографическое изображение Украины было без Крыма.