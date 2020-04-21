В селе Головчинцы Хмельницкой области в Преображенском женском монастыре до 5 человек возросло количество заболевших коронавирусом, количество контактных лиц уже установлено. Головчинецкий монастырь закрыт для посещения.

Всего на территории Хмельницкой области заболели коронавирусом уже 55 человек, умерли 4 человека, выздоровели 5.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной администрации Дмитрий Габинет, пишет "Интерфакс-Украина".

"Если говорить об одной из новостей, которая была озвучена в преддверии Пасхальных праздников, речь идет о выявленных больных в монастыре в Головчинцах, то могу отметить, что на данный момент в этом монастыре заболели пять человек. Из них - это три монахини, один человек - это священник, и послушник этого Головчинецкого монастыря. На стационарном лечении находятся две монахини - в Хмельницкой инфекционной больнице. Три человека находятся на амбулаторном лечении по месту своего постоянного пребывания", - рассказал Габинет на онлайн-брифинге во вторник

По его словам, состояние больных удовлетворительное, никаких проявлений заболевания нет, они пока что являются бессимптомными носителями.

"Круг контактных лиц был установлен, в частности 33 человека - из числа "духовных людей" и 10 – из числа священнослужителей и монахинь/монахов. У них у всех взяты пробы, проводится тестирование, у 28 человек уже известны результаты, относительно остальных будем знать сегодня вечером", - добавил глава ОГА.

В связи с этим, Головчинецкий монастырь на данный момент закрыт для посещения.

Всего на территории Хмельницкой области заболели коронавирусом 55 человек, из них умерли четыре человека, выздоровели пять.

Как сообщала "Страна", почти половину больных коронавирусом заразили бессимптомные носители.

Накануне Пасхи в Киево-Печерской Лавре коронавирус подтвердили еще у 26 человек.

Также стало известно, что в Почаевской лавре перед Пасхой умер 76-летний монах. С 20 апреля власти ввели запрет на въезд и выезд из города, где находится Почаевская Лавра.