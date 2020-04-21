Ядро межзвездной кометы Борисова оказалось крайне богато окисью углерода (она же угарный газ). Это говорит о том, что комета образовалась во внешней части протопланетного диска, в составе которого было много углерода.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, к такому выводу ученых привел анализ данных, собранных космическими телескопами "Хаббл" и "Swift" и наземной системой радиотелескопов ALMA.

Комета Борисова была открыта российским астрономом-любителем Геннадием Борисовым 30 августа 2019 года. Это второй известный современной науке межзвездный объект после астероида 1I/Оумуамуа.

Комета достигла ближайшей к Солнцу точки орбиты (перигелия) 8 декабря 2019 года и сейчас удаляется от Солнца, направляясь в межзвездное пространство. Приближение к нашей звезде не прошло бесследно: возросшая активность кометного ядра привела к его разрушению.

Ученые выявили в составе кометы молекулы окиси углерода (СО). Причем их содержание оказалось одним из самых больших, которые когда-либо регистрировались для комет, наблюдавшихся в пределах 2-2,5 астрономических единиц от Солнца.

Химический состав кометы говорит о том, что она образовалась во внешней части протопланетного диска у другой звезды (возможно М-карлика), который был обогащен углеродом по сравнению с протосолнечной туманностью.

Затем комету выбросило из системы и около миллиона лет назад она пролетела мимо звезды Ross 573, после чего попала в Солнечную систему.

Ранее "Страна" сообщала, что самая яркая за последние 7 лет комета начала разваливаться на подлете к Солнцу.

Также мы писали о том, что в Харькове астрономы зафиксировали небесное тело, которое образовалось за пределами Солнечной системы.