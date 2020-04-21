Законопроект №3321 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты населения от распространения инфекционных болезней", предусматривающий запрет въезда в Украину людей из стран/регионов, где зафиксированы опасные инфекционные болезни, отправлен на доработку. Такое решение принял комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом на внеочередном заседании, сообщается на сайте Аппарата Верховной Рады.

"В соответствии с постановлением комитета: проект закона не противоречит целям Соглашения об ассоциации, поскольку направлен на защиту населения от распространения инфекционных болезней, в частности, COVID-19, в то же время требует доработки с учетом международно-правовых обязательств Украины и с целью приведения его в соответствие с Международными медико-санитарными правилами, которые Украина должна имплементировать в соответствии с Соглашением об ассоциации", - говорится в сообщении

Проектом предлагается внести изменения в законы Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" и "О защите населения от инфекционных болезней" с целью предоставления возможности Кабинету министров устанавливать временные ограничения или запрет въезда на территорию Украины иностранных граждан, а также транспортных средств из стран или местностей, где зарегистрировано особо опасные инфекционные болезни, а также устанавливать запрет на выезд граждан Украины за пределы территории Украины.

Напомним, законопроект №3321 предусматривает, что лиц, посещавших страны/регионы с местной передачей особо опасных инфекционных болезней, имеющих международное значение, можно считать, имевшими контакт с больным данным недугом и направлять их в специализированное учреждение на срок, определенный врачом, после пересечения государственной границы.

В случае отсутствия оснований для госпитализации лиц, в отношении которых есть подозрение на инфекционную болезнь, а также лиц, имевших контакт с больным особенно опасной инфекционной болезнью, указанные лица должны предоставить информированное согласие на проведение противоэпидемических и/или профилактических мероприятий, предусматривающий, в частности, согласие на самоизоляцию и/или изоляцию в течение срока, определенного врачом.

По заключению комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС, предложенные законопроектом №3321 нормы в законы Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" и "О защите населения от инфекционных болезней" не учитывают все принципы и рекомендации Международных медико-санитарных правил в соответствии с Соглашением об ассоциации, а поэтому документ рекомендуют отправить на доработку.

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