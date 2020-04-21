В Молдове за последние сутки два человека скончались с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции Covid-19, в стране выявили 66 новых случаев заражения.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на комментарий министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

"За последние сутки проведено 241 тестов на коронавирус, из них 66 дали положительный результат. Таким образом, общее количество инфицированных достигло 2614 человека, после проведения 12 203 тестов", - сообщила Думбрэвяну во вторник после заседания "кризисного центра".

По ее словам, эти данные включают и статистику Приднестровского региона, где за сутки зарегистрировано 20 случаев инфицирования Covid-19.

Из 2614 человек, заразившихся коронавирусом, 505 вылечилось, 72 - скончались.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса в Молдове введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая, шесть населенных пунктов - три города и два крупных села - заблокированы полицией в связи с объявленным там полным карантином.

В стране на время чрезвычайного положения из-за коронавируса вводят цензуру и бросают армию против коронавируса и перекусов на АЗС.