На территории Подольска и Подольского района Одесской области, где на две недели закрыли больницу из-за массового заражения персонала коронавирусом, введен комплекс жестких карантинных мер. Это слеано по поручению председателя Одесской облгосадминистрации - начальника гражданской защиты области Максима Куцего и решением областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об усилении карантина сообщает сайт ГСЧС Одесской области.

Комплекс мер предполагает, что с 21 апреля персонал и пациенты Подольской городской больницы в обязательном порядке пройдут лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР-диагностики.

Кроме того, спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области проводят дезинфекцию прилегающей к больнице территории, центральных улиц, остановок общественного транспорта, детских площадок и тому подобного. Также планируется дезинфекция привокзальной площади и территории городского рынка специальным раствором.

Максим Куцый написал в Facebook, что в Подольск будет ограничен въезд транспорта.

"В частности, на въездах в Подольск представители полиции Одесской области и Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины будут пропускать только машины жителей и работников города. Транзитное движение через населенный пункт запрещено. Также гвардейцы принимают под надзор городскую больницу", - сообщил Куцый.

Ранее "Страна" рассказывала, что 19 апреля в Подольске от коронавируса умер 60-летний медик.

Также мы сообщали, что к воскресенью в Украине больше тысячи медиков заразились коронавирусом.