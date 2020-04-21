В "ЛНР" готовятся к реорганизации неприбыльных угольных предприятий в некоторых районах. При этом количество готовящихся к закрытию шахт не называют, пишут "Новости Донбасса".

Уточняется, что сотрудникам реорганизованных шахт позволят досрочно выйти на пенсию за три года до установленного срока, а в стаж таких работников зачислят период работы, за который не был уплачен единый взнос.

"Категории пенсионеров, инвалидов труда, членов семей погибших или умерших работников горных предприятий будут переведены для дальнейшего обеспечения социальным углем в органы социальной защиты населения, и уже в этом году будут получать государственную дотацию на приобретение угля в размере 7500 рублей", - заявила "министр труда ЛНР" Светлана Малахова.

По ее словам, работающие пенсионеры и те, кто будет иметь досрочное право выхода на пенсию, смогут воспользоваться программой дальнейшего трудоустройства.

При этом санатории реорганизуемых шахт продолжат работать, но будут переведены на баланс "Минтруда" и "Минобразования".

Ранее "Страна" писала о том, что закрылись все шахты крупнейшего угольного объединения Украины.

Также мы сообщали, что у Ахметова отправили в простой 6,5 тысяч шахтеров в Донецкой области.