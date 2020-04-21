В Беларуси число умерших с коронавирусом за сутки выросло с 51 до 55 человек, количество заболевших составило 6723 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрав Беларуси.

"Умерли 55 человек с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве. Там отметили, что всего, по данным на вторник, зарегистрировано 6723 положительных теста на Covid-19 (на 20 апреля - 6254 человек).

"По данным на 21 апреля, в Беларуси выздоровели и выписаны 577 пациентов (на 20 апреля 514), у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, с начала февраля в Беларуси проведено 108 тысяч 545 тестов на коронавирусную инфекцию. В круглосуточном режиме работают специалисты 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах, проводят проверку тестов на Covid-19.

Как сообщала "Страна", в Беларуси с понедельника заработали школы, на занятия вернулись около трети учеников.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус и призвал не париться из-за болезни.