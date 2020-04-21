В Мариуполе Донецкой области у двух женщин лабораторно подтверждено инфицирование коронавирусом.

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

"Мариупольская ПЦР-лаборатория подтвердила наличие коронавируса еще у двух жительниц Мариуполя - 44-х и 64 лет. 44-летняя женщина - из числа ранее инфицированных; где заразилась 64-летняя пациентка – устанавливается", - написал Кириленко на странице в соцсети.

Так, по информации медиков, состояние здоровья обеих женщин удовлетворительное.

Всего в Донецкой области зафиксировано 18 случаев Сovid-19 (11 - в Мариуполе, 2 - в Дружковке, по 1- в Бахмуте, Белозерске, Мирноградие, Славянске и Константиновке), один случай летальный, 10 пациентов выздоровели.

Напомним, на утро 21 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 6 125 человек.

В понедельник в Киеве от коронаувируса умерли 4 человека. Всего в столице выявили 892 случая заражения.