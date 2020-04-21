В неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей острые проблемы с нехваткой пищевых продуктов имеют около 500 тысяч человек.

Такие данные приведены в отчете Всемирной продовольственной программы ООН по итогам 2019 года.

Эта оценка является приблизительной, так как у составителей отчета не было достаточно данных, чтобы оценить количество людей, которые находятся на грани нехватки продуктов в регионе.

В ООН также составили список 10 худших продовольственных кризисов в 2019 году. С него попали Йемен, где проблемы с продовольствием испытывали 15,9 млн человек, Демократическая Республика Конго (15,6 млн), Афганистан (11,3 млн), Венесуэле (9,3 млн), Эфиопия (8 млн), Южный Судан (7 млн), Сирийская Арабская Республика (6,6 млн), Судан (5,9 млн), Северная Нигерия (5 млн) и Гаити (3,7 млн).

Ранее "Страна" приводила предупреждение ООН о том, что после окончания пандемии коронавируса мир ожидает голод. По оценкам экспертов, число голодающих в мире может достичь 1,6 млрд человек.