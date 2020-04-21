Появилось трогательное видео, как дети Пугачевой и Галкина поздравляют всех с Пасхой
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина - шестилетние Лиза и Гарри поздравили родителей с Пасхой, выразительно прочитав на камеру пасхальное стихотворение Андрея Усачева. После этого в кадре появилась и Примадонна - без макияжа и в пижаме.
Видео опубликовано на Instagram-канале Максима Галкина.
В начале видео Лиза в красном платье и Гарри в нарядной рубашке с бабочкой выразительно в диалоге прочитали стихотворение Андрея Усачева.
На землю сходит светлый праздник Пасхи,
Волшебнее любой волшебной сказки,
Чудеснее любых земных чудес:
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Пасхальный звон, и яйца с куличами.
Березки встали белыми свечами.
И над землей несется благовест:
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
И верба в честь Святого Воскрешенья
Весенние надела украшенья…
И словно храм, наполнен пеньем лес:
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
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В конце ролика к детям присоединилась Алла Борисовна. Она выглядела расслабленно в пижаме и без макияжа. Пугачева, Максим Галкин, Лиза и Гарри трижды воскликнули: "Христос воскрес. Воистину воскрес".
Трогательное видео понравилось многим поклонникам звездной семьи. "Прелесть! Красота неописуемая!", "Замечательные детки!", "Какие вы молодцы!", "Лапушки маленькие! Воистину воскресе! Мира, счастья и добра!" - написали поклонники певицы.
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