Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина - шестилетние Лиза и Гарри поздравили родителей с Пасхой, выразительно прочитав на камеру пасхальное стихотворение Андрея Усачева. После этого в кадре появилась и Примадонна - без макияжа и в пижаме.

Видео опубликовано на Instagram-канале Максима Галкина.

В начале видео Лиза в красном платье и Гарри в нарядной рубашке с бабочкой выразительно в диалоге прочитали стихотворение Андрея Усачева.

На землю сходит светлый праздник Пасхи,

Волшебнее любой волшебной сказки,

Чудеснее любых земных чудес:

Христос воскрес!

Воистину воскрес!

Пасхальный звон, и яйца с куличами.

Березки встали белыми свечами.

И над землей несется благовест:

Христос воскрес!

Воистину воскрес!

И верба в честь Святого Воскрешенья

Весенние надела украшенья…

И словно храм, наполнен пеньем лес:

Христос воскрес!

Воистину воскрес!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Христос воскрес! Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 19 Апр 2020 в 12:15 PDT

В конце ролика к детям присоединилась Алла Борисовна. Она выглядела расслабленно в пижаме и без макияжа. Пугачева, Максим Галкин, Лиза и Гарри трижды воскликнули: "Христос воскрес. Воистину воскрес".

Трогательное видео понравилось многим поклонникам звездной семьи. "Прелесть! Красота неописуемая!", "Замечательные детки!", "Какие вы молодцы!", "Лапушки маленькие! Воистину воскресе! Мира, счастья и добра!" - написали поклонники певицы.

Как сообщала "Страна", Алла Пугачева рассказала о своих пластических операциях.

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