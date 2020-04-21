Союз профессионалов Украины в индустрии красоты создал электронную петицию на сайте Кабмина с просьбой разрешить работать салонам красоты и парикмахерским до завершения карантина при строгом соблюдении норм стерилизации и дезинфекции.

Об этом сообщил "Стране" президент Союза Александр Толубко во вторник, 21 апреля.

Также на прошлой неделе Толубко отправил официальные письма в Офиса президента, Кабмин и Верховную Раду, однако ответ пока не пришел.

"Мы отстаиваем интересы десятков тысяч специалистов и их семей, которые работают в индустрии красоты в разных городах нашей страны. Сейчас они оказались в очень сложном положении, полностью без источников дохода, без заработной платы и практически без средств существования. Месяц они продержались, из последних сил держатся до предварительной даты завершения карантина – 24 апреля. Но больше выдержать им будет крайне сложно. К сожалению, государство не может предоставить им финансовую поддержку – поэтому мы просим дать им возможность зарабатывать своим трудом", - говорится в сообщении Толубко.

Кроме того, открытие салонов красоты и парикмахерских обусловлено заботой об украинских женщинах, многие из которых продолжают работать и им необходимо сохранять презентабельный вид.

"Мы заботимся о наших женщинах, самых лучших и самых красивых в мире! Которым даже во время карантина необходимо выглядеть ухоженными. Потому что такие услуги, как маникюр, окрашивание, стрижка и многие другие, уже давно являются обязательной частью жизни для каждой женщины. Не забываем, что часть населения продолжает работать и им нужно выглядеть презентабельно даже в период карантина", - написал Толубко.

По его словам, те, кто думают, что в условиях карантина спроса на бьюти-услуги нет - ошибаются.

"По разным соцопросам около 30% респондентов делали себе хотя бы одну бьюти-услугу у мастера во время карантина, где-то "по-тихому" или на дому. И этот процент с каждым днем будет увеличиваться, если карантин продлят. Наши женщины привыкли ухаживать за собой. Мы хотим, чтобы у всех была возможность сделать необходимые бьюти-услуги в безопасности и стерильности, с соблюдением всех норм и правил дезинфекции, не нарушая закон – в салонах красоты", - отметил глава Союза профессионалов Украины в индустрии красоты.

Поддержать инициативу можно по этой ссылке. Чтобы ее рассмотрели нужно набрать 25 тыс. голосов.

Напомним, сегодня президент Зеленский попросил Шмыгаля предоставить план выхода из карантина.

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