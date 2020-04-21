У берегов Бенина пираты напали на судно "Tommi Ritscher" и, по предварительной информации, захватили и вывезли в неизвестном направлении одного гражданина Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергея Погорельцева.

"По предварительной информации, в результате нападения захвачен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины - член экипажа судна", - сказал Погорельцев.

По словам Погорельцева, в понедельник посольство Украины в ФРГ получило сообщение, что у берегов Бенина было осуществлено пиратское нападение на судно "Tommi Ritscher", IMO 9656137, флаг Португалии, оператор судна - Transeste Schiffahrt Gmbh (Германия).

Он подчеркнул, что компания-оператор судна создала кризисный штаб. Генеральное консульство Украины в Гамбурге установило контакт с оператором судна с целью выяснения обстоятельств дела.

Посольство Украины в Нигерии (отвечает за Бенин) обратилось к бенинским компетентным органам с целью подтверждения факта захвата гражданина Украины. Погорельцев заверил, что дело находится на контроле причастных заграничных дипломатических учреждений Украины и департамента консульской службы МИД.

Как сообщала "Страна", в конце марта в МИД также проверяли информацию об украинских моряках, захваченных в плен у берегов Африки.

Напомним, пленение украинских моряков в водах близ Африки - не редкость. В конце декабря пираты также напали на судно в Африке и похитили членов экипажа, среди которых был украинец.