В среду, 22 апреля, в Украине ожидается солнечная погода без осадков. Правда, синоптики обещают ветер северо-западный, 7-12 м/с. Днем в восточных регионах, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях прогнозируют местами порывы до 15-18 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +1-6 градусов. При этом на большей части территории страны, кроме крайнего юга и Закарпатья, обещают заморозки на поверхности почвы 0-3 градусов.

В дневные часы в Украине воздух прогреется до +10-15 градусов, на Закарпатье до +18.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики предупредили киевлян о серьезных заморозках сразу после Пасхи.

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