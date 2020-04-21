Исследователи из Орегонского университета здоровья и науки (США) предполагают связь между индивидуальными генетическими особенностями человека и иммунной реакцией организма на коронавирус, вызывающий Covid-19. А значит, и с тяжестью протекания болезни.

Об этом сообщает сайт "Популярная механика".

Американские ученые исследовали 145 типов человеческого лейкоцитарного антигена на предмет взаимодействия с SARS-CoV-2. Лейкоцитарный антиген обеспечивает контроль иммунного ответа и обладает множеством вариантов форм (аллелей), которые отличаются у разных людей.

Как выяснилось, иммунный ответ организма на коронавирус зависит от конкретных генетических вариаций. У одних лейкоцитарный антиген обеспечивает сильную реакцию. Но существует более 50 аллелей, которые слабо распознают вирус, из-за чего их носители более подвержены риску заражения и тяжелого течения болезни.

Наличие разных форм взаимодействия лейкоцитарного антигена с вирусами было открыто раньше, применительно к другим коронавирусам MERS и SARS. Но сейчас ученые впервые смогли выявить конкретные аллели, подвергающие своих владельцев повышенному риску для здоровья.

Практическая польза от этого исследования заключается в том, что теперь можно найти способ заранее выявлять людей, которые вследствие своих генетических особенностей находятся в группе риска.

"Типирование лейкоцитарных антигенов может быть быстрым и недорогим. Его комбинирование с тестом на Covid-19 позволит уточнить оценку опасности вируса для населения. А после разработки вакцины те, чьи антигены входят в группу риска, могли бы получать ее в приоритетном порядке", - утверждают авторы работы.

Ранее "Страна" писала об открытии ученых, согласно которому в мире ходит три разных типа коронавируса Covid-19 и они постоянно мутируют.

Мы также сообщали о наблюдении исследователей, что коронавирус может поражать не только легкие больного, а и весь организм человека.