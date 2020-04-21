По Аркадии, курортному району Одессы, во время карантина гуляют три козы. Об этом сообщил местный житель и журналист Максим Войтенко на своей странице в Facebook.

"Экология улучшилась настолько, что в Аркадию вернулись козы", - подписал фотографию автор. На улицах из-за карантина людей стало меньше и животные чувствуют себя спокойнее.

Впрочем, не все одесситы связывают появление коз на улицах с карантином и малым числом горожан. В комментариях восхищаются фотографией, называя снимок "фото дня и даже недели", а некоторые пишут, что животные на улицах Аркадии были и до карантина.

Напомним, в Британии из-за коронавируса город также захватили козлы. Также мы писали, как на асфальт пустого города в Аргентине из моря вышли осмелевшие львы.

Как сообщала "Страна", на пустых улицах Таиланда стаи голодных без туристов обезьян дерутся за еду.