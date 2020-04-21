Министерство образования и науки Украины рекомендует руководителям заведений общего среднего образования до 30 апреля проинформировать всех учителей, получающих пенсию по возрасту, о переводе их на срочные договоры. Со всеми, кто согласится, необходимо заключить такие договоры до 1 июля сроком на один год.

Об этом сказано на сайте МОН.

Норма о заключении срочного договора вытекает из действующего закона "О среднем образовании". Ее прокомментировала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Образование нуждается в обновлении, как методическом и материально-техническом, так и кадровом. Однако нет никаких оснований полагать, что системе не нужны опытные работники. Если учитель пенсионного возраста, но профессионал своего дела, то школа, ученики, родители, в общем система образования всегда будут заинтересованы в нем. Поэтому я надеюсь, что руководители школ отнесутся со всей ответственностью к организации понятного и честного процесса перевода учителей-пенсионеров на срочные договоры ", - сказала Мандзий.

После окончания годичного договора следующие договоры могут заключаться с учителями-пенсионерами и на более длительный период - до 3 лет. Количество таких продлений может быть неограниченным - пока учитель работает качественно и добросовестно, а перезаключать договор с ним будет выгодно. Решение о продолжении сотрудничества после окончания первого срочного договора директор учебного заведения будет принимать самостоятельно.

В МОН также отметили, что в случае перевода на срочные договоры размер заработной платы учителей-пенсионеров не может быть изменен, так как они продолжат занимать те же должности, выполнять тот же объем работ и сохранят соответствующую квалификационную категорию. Сохраняются также ежегодный отпуск и другие права учителя.

За счет средств работодателя срочным трудовым договором могут быть предусмотрены дополнительные льготы, гарантии и компенсации - кроме уже установленных законодательством. В документе могут быть также отражены гарантии учителю в случае досрочного прекращения контракта по независящим от него причинам.

Со своей стороны учителя-пенсионеры, которые примут решение не переходить на срочный договор и не предоставят к 1 июля письменное согласие на продолжение трудовых отношений, будут освобождены руководством учреждения на основании пункта 9 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины.

В Минобре также сообщили, что новый закон "О среднем образовании" ликвидирует распространенное в Украине явление "вечных директоров". Теперь руководитель может находиться в должности не более двух сроков по 6 лет подряд в одном заведении. Вместе с тем до 1 июля директоров школ, которые находятся на бессрочных трудовых соглашениях, в обязательном порядке переведут на срочные трудовые договоры на 6 лет (на 1 год - директоров, получающих пенсию по возрасту) с возможностью участвовать в конкурсе.

Ранее "Страна" называла ключевые положения закона "О среднем образовании".

Мы также подробно рассказывали, какие языковые нормы ждут украинские школы после принятия этого закона.