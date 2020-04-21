В Черновицкой области сразу двое братьев из села Иживцы, у которых подозревали коронавирус, умерли с разницей в один день. Младшему было 19 лет, а старшему - 25. Также в реанимации находятся их отцец и бабушка.

Об этом сообщили председатель Чудейской территориальной громады Анатолий Пицул и глава Сторожинецкого района Дмитрий Балинов.

Как отмечается, младший брат умер на Пасху в 22:50.

"Парень 24.07.2000 г.р. 19 лет. Был госпитализирован утром 17 апреля по направлению семейного врача с диагнозом внегоспитальная правосторонняя верхнедолевая пневмония. Врачи приложили максимум усилий, чтобы спасти молодому человеку жизнь. Он был подключен к оксигенатору, потом на инвазивной вентиляции легких. Заключительный диагноз: внегоспитальная двусторонняя полисегментарная вирусно-бактериальная пневмония, отек легких, бактериальный шок. У парня не было никаких сопутствующих диагнозов", - сообщил в понедельник Балинов в Facebook.

Утром 21 апреля скончался его старший брат 1995 года рождения. Он тоже был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"У нас есть два брата, которые умерли от коронавируса, старший пробыл на инвазионной вентиляции легких больше 10 дней. Еще сегодня в реанимации находится отец и бабушка парней. В Иживцах двух братьев хоронят сегодня в одной могиле мама вместе с сыном. У родителей остался еще один сын", - цитирует "Черновицкий проминь" главу Чудейской ОТГ.

Напомним, что по состоянию на утро 21 апреля в Черновицкой области коронавирусом заразились 988 человек - больше, чем в любом другом регионе. Всего в Украине количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 6 125 человек.

Как сообщалось, в больнице Черновицкой области закончились аппараты ИВЛ.