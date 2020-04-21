В Киеве ночью 21 апреля неизвестные взломали салон мобильной техники, расположенный в "Пассаже" на улице Крещатик. Из салона похитили партию смартфонов последних моделей Samsung, Xiaomi и Nokia. Сумма ущерба устанавливается.

Об этом "Стране" сообщили источники в Нацполиции.



Дерзкая кража со взломом произошла в ночь на понедельник. Неизвестные люди взломали защитные роллеты, разбили окно в салоне известной сети мобильной связи и вынесли из торгового зала горсть мобильных телефонов. Среди украденных мобильников были флагманские модели Samsung, Xiaomi, Nokia. Ущерб оценивается в десятки тысяч гривен.

Салон был подключен к пультовой сигнализации, однако она не сработала на разбитие этого конкретного окна. Полиция завела уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины (кража с проникновением). Мобильным ворам грозит до 6 лет лишения свободы.

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