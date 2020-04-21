Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об обжаловании п.1. распоряжения Кабинета министров Украины от 14 марта 2020 №287-р о временном закрытии границ из-за коронавируса. Слушание по делу состоится в мае.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК на сайте суда.

Истец просит суд признать противоправным и отменить распоряжение, которое называется "О временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", в части, касающейся временного закрытия пунктов пропуска через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного (для автобусов) сообщения.

Кто подал иск, на портале суда не говорится.

Суд принял к рассмотрению дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание по делу на 18 мая.

Как писала "Страна", после выхода распоряжения на границе Украины скопились огромные очереди.

Мы также сообщали, что некоторые пункты пропуска оставались работать, однако с 7 апреля ввели более жесткие меры. С этого дня государственную границу Украины стало можно пересечь только автотранспортом через работающие 19 пунктов пропуска.