Союз европейских футбольных ассоциаций рекомендовал федерациям доиграть национальные чемпионаты и кубковые соревнования после завершения пандемии коронавируса.

Об этом говорится в заявлении УЕФА во вторник, 21 апреля.

"Сегодня УЕФА провел видеоконференцию с 55 ассоциациями-членами союза и представил обновленную информацию о вариантах, которые рассматриваются двумя рабочими группами, созданными в середине марта (...). Была дана настоятельная рекомендация завершить внутренние соревнования высшего дивизиона и кубковых турниров", - говорится в заявлении УЕФА во вторник.

Как отмечается, в особых случаях будут разработаны принципы участия клубов из таких стран в европейских соревнованиях. Также сообщается, что решения по этой и другим темам, которые обсуждались во вторник, будут приняты после заседания исполнительного комитета УЕФА в четверг.

Напомним, УЕФА может возобновить Лигу чемпионов уже 7 августа.

Также мы писали, что УЕФА сократит количество оставшихся матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы из-за коронавируса.